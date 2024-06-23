Как и в предыдущие дни, 23 июня в Омске будет одновременно жарко и дождливо.

Как и в предыдущие дни, 23 июня в Омске будет одновременно жарко и дождливо.

Жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов в сочетании с кратковременными дождями и грозами ожидается в Омске в воскресенье, 23 июня. Переменная облачность прогнозируется на протяжении всего дня, осадки пройдут в полдень и после 18 часов.

По данным «Гисметео», выпадет 0,6 мм осадков, телеграм-канал MeteoOmsk оценивает вероятность осадков в 74%. «Яндекс Погода» передает небольшой дождь только в утреннее время. Ожидается ветер южных направлений, атмосферное давление составит 741 мм рт.ст.

В последующие дни также ожидается жаркая погода в сочетании с осадками.