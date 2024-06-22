По сравнению с прошлым годом ущерб вырос на 200 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом ущерб вырос на 200 млн рублей.

В этом году правоохранители зарегистрировали уже 2628 дистанционных мошенничеств. Жители Омской области отдали преступникам 703,9 млн рублей. В прошлом году мошенничеств было всего 2932 на 503,9 млн рублей.

В прокуратуре отметили, что во многих случаях преступники обманывают омичей, которые совершают покупки в интеренете. На прошлой неделе 50-летний мужчина увидел объявление о продаже лодочного мотора. Он связался с продавцом, договорился о покупке, перевел 56 250 рублей, но товар так и не получил. После получения денег продавец перестал отвечать на звонки.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Преступника пока не нашли.