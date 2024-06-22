Он успел пройти около 3-х км прежде, чем его нашли.

Он успел пройти около 3-х км прежде, чем его нашли.

Вчера в селе Юрьевка Павлоградского района пропал 2-летний мальчик. Ребенок улизнул из-под присмотра бабушки, к которой родители привезли его в гости.

Как рассказала женщина, около 21:30 мальчик проснулся, попил воды, после чего вышел во двор, а потом и за его пределы. Бабушка попыталась самостоятельно разыскать внука, но не смогла, и в 23:30 обратилась в полицию.

Дом пенсионерки находится на окраине села, рядом — небольшой участок леса. Около 05:30 сидевшего на опушке малыша нашли. Мальчик успел отойти от дома на расстояние примерно в 3 км.

— Фельдшер осмотрела малыша, медицинская помощь ему не потребовалась. Ребенка передали бабушке, напомнив о необходимости неусыпного контроля за внуком, да еще таким отважным и самостоятельным, несмотря на столь юный возраст, — отметили в полиции.

Отметим, что поисками занимались не только сотрудники полиции, но и погрануправления ФСБ России.