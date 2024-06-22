Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествии случилось накануне вечером. 
Вчера около 17:35 в селе Индейка Калачинского района Омской области случилось ДТП. По данным ГИБДД, 32-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2110 двигался по улице Гагарина и сбил 6-летнего велосипедиста, который ехал по левому краю дороги.
Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку. Уже известно, что у водителя ВАЗа нет прав. На него составили протокол.
·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествии случилось накануне вечером. 
Вчера около 17:35 в селе Индейка Калачинского района Омской области случилось ДТП. По данным ГИБДД, 32-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2110 двигался по улице Гагарина и сбил 6-летнего велосипедиста, который ехал по левому краю дороги.
Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку. Уже известно, что у водителя ВАЗа нет прав. На него составили протокол.