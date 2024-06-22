Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Им грозят штрафы и лишения прав.
За минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали в Омской области 524 нарушителя правил дорожного движения, в том числе 8 пьяных водителей. На всех составили протоколы.
За тот же период в регионе зарегистрировали 56 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадали 7 человек, 1 погиб.
Ранее сообщалось о ДТП на проспекте Маркса в Омске. Девочка упала в автобусе и попала в больницу.
·Авто

Им грозят штрафы и лишения прав.
За минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали в Омской области 524 нарушителя правил дорожного движения, в том числе 8 пьяных водителей. На всех составили протоколы.
За тот же период в регионе зарегистрировали 56 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадали 7 человек, 1 погиб.
Ранее сообщалось о ДТП на проспекте Маркса в Омске. Девочка упала в автобусе и попала в больницу.