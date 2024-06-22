Им грозят штрафы и лишения прав.

Им грозят штрафы и лишения прав.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали в Омской области 524 нарушителя правил дорожного движения, в том числе 8 пьяных водителей. На всех составили протоколы.

За тот же период в регионе зарегистрировали 56 дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях пострадали 7 человек, 1 погиб.

Ранее сообщалось о ДТП на проспекте Маркса в Омске. Девочка упала в автобусе и попала в больницу.