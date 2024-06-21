С мужчиной работали сразу трое сообщников, каждый из которых играл свою роль.

С мужчиной работали сразу трое сообщников, каждый из которых играл свою роль.

Житель Омска обратился в полицию с заявлением, что неизвестные обманом похитили у него 2 037 000 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 56-летнему мужчине позвонили мошенники и представились специалистами сотовой связи. Они сказали потерпевшему, что для продления договора об оказании услуг сотовой связи необходимо продиктовать смс-коды, которые придут на его телефон. Заявитель, ничего не подозревая, передал всю требуемую информацию.

Затем мужчине позвонил еще один неизвестный, он представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил о взломе личного кабинета омича. Собеседник уверял, что злоумышленники получили доступ к анкетными данными пользователя и оформили несколько кредитов.

Заключительным этапом аферы стал звонок от «сотрудника Центрального банка», который подтвердил информацию и сказал, что исправить ситуацию можно, если самому оформить кредиты, после чего перевести все деньги на «безопасный счет».

Исполняя указания, мужчина оформил кредитов на 2 млн рублей и перевел все средства на счета мошенников. Когда омич понял, что его обманули, он сразу обратился в полицию.