Речь идет о судьбе 190 деревьев. Решение пока не принято.

Речь идет о судьбе 190 деревьев. Решение пока не принято.

Вдоль четырех крупных магистралей Омска власти планируют срубить сухие и аварийные деревья. Вырубку хотят произвести на улицах Конева и Лукашевича в Кировском округе, а также на Иртышской набережной и улице 25 лет Октября в Ленинском округе, сообщает портал «Город 55». Всего уберут 190 деревьев.

Данный вопрос поднимали на собрании «зеленой комиссии» при мэрии. Ее участники назвали ситуацию непростой.

– Истерики будет куча, причем со всех сторон, – заявил глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.

В свою очередь, начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства мэрии Екатерина Чешегорова сообщила, что от горожан поступает много жалоб по поводу состояния этих деревьев.

– Деревья стоят сухие, мы якобы ничего не делаем, плохо работаем, не поливаем. И тут же мы вроде ждем, что деревья отойдут, – сказала чиновница.

Решение о вырубке деревьев пока не принято. Администрация города проведет выездное обследование и оценит, какие меры можно принять в сложившейся ситуации.