Посильная физическая нагрузка повышает уровень «гормона счастья», а совместный отдых на свежем воздухе укрепляет семейные отношения и становится хорошей традицией.

Посильная физическая нагрузка повышает уровень «гормона счастья», а совместный отдых на свежем воздухе укрепляет семейные отношения и становится хорошей традицией.

Многие люди сталкиваются с проблемами психологического характера. Поэтому вопрос о том, может ли спорт не только улучшить физическое, но и психологическое здоровье, стал особенно актуальным. О взаимодействии физического и психологического состояния рассказал кандидат медицинских и доктор психологических наук, заведующий психотерапевтическим амбулаторным отделением, главный внештатный специалист МЗОО по клинической психологии Дмитрий Четвериков.

Стресс – это психологические реакции, которые отражают внутренние беспокойства человека. Во время физической нагрузки организм вырабатывает эндорфины, которые вызывают чувство эйфории. После тренировки человек не только начинает думать о хорошем, но и забывает о плохом.

Было доказано, что после бега уровень бета-эндорфина (гормона, отвечающего за хорошее настроение) в крови увеличивается: через 10 минут – на 42 %; через 20 минут – на 110 %.

– Тренировки также помогают снять умственное и эмоциональное напряжение. Регулярные физические нагрузки улучшают иммунную систему. Многие рассматривают физическую культуру только как средство для улучшения физического состояния, но стоит помнить, что спорт также очень влияет на психологическое состояние. Спорт – это работа с личностными качествами: собранностью, дисциплинированностью, стрессоустойчивостью, развитием волевых качеств. В современном мире это все очень необходимо, – подчеркнул Дмитрий Четвериков.

Никто не настаивает на активных занятиях спортом, но весьма полезно провести вечер не перед телевизором, а на прогулке вместе с семьей на свежем воздухе.

В выходные дни неплохо бы отправиться в поход. Совместное времяпрепровождение укрепляет семейные отношения и поднимает настроение на всю рабочую неделю.

Из отпуска со своей семьей обычно все возвращаются воодушевленными и с хорошим настроением! Это тоже своеобразный вид спорта.

Важно посвящать больше времени близким, а занятия ходьбой или плаванием можно сделать своей семейной традицией.