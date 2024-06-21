На базовой кафедре предприятия в ОмГТУ есть 30 целевых мест для подготовки специалистов.

На базовой кафедре предприятия в ОмГТУ есть 30 целевых мест для подготовки специалистов.

Выпускников омских школ приглашают учиться на базовую кафедру Омского НПЗ в техническом университете. В новом наборе кафедры предусмотрено 30 целевых мест по направлениям «Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование».

В распоряжении студентов будут современные учебные аудитории, лаборатории и VR-тренажеры Омского НПЗ. Также они смогут получить второе высшее образование, уже на втором курсе выбрав еще одну специальность – «автоматизацию технологических процессов» или «экономику».

– На Омском НПЗ почти завершено масштабное техническое перевооружение. Новейшие технологические установки требуют от специалистов кросс-функциональных умений и высокого уровня знаний. С этого года выпускники кафедры «Газпром нефти» получают сразу два высших образования, что значительно повышает их шансы на успешную карьеру, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Специалисты базовой кафедры обладают разносторонним набором компетенций, поэтому после обучения мы их с удовольствием ждем на нашем предприятии.

За время работы базовая кафедра ОмГТУ выпустила больше 230 специалистов для нефтеперерабатывающей промышленности.

– Уже сегодня наблюдаем спрос на обучение профессиям нефтепереработки: ребята активно подают заявки для поступления на базовую кафедру «Газпром нефти» в ОмГТУ, – говорит и.о. ректора Омского государственного технического университета Павел Корчагин. – Сотрудничество с крупнейшим предприятием отрасли помогает нам готовить востребованных молодых профессионалов под конкретные производственные задачи.

После завершения учебы все выпускники будут гарантированно трудоустроены на Омский нефтеперерабатывающий завод, ключевое предприятие «Газпром нефти» в регионе и одно из самых привлекательных мест работы в Омске. Сама компания стала лучшим работодателем в промышленной отрасли по рейтингу HeadHunter.