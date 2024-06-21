Омск-Информ
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·Общество

Среди пострадавших от укусов насекомых – около тысячи детей. Лучшим способом защиты специалисты называют вакцинацию.

По состоянию на сегодняшний день в Омской области от укусов клещей пострадали 2868 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди них 925 детей. Это лишь те, кто обратился в медицинские учреждения.

– В специализированных лабораториях исследовано 94,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями – 5,1 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,4 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,8 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,0 %, – отметили в Роспотребнадзоре.

Лучшим способом защиты от укусов клещей специалисты называют вакцинацию. С начала года против клещевого энцефалита привились более 80,5 тыс. омичей.

·Общество

Среди пострадавших от укусов насекомых – около тысячи детей. Лучшим способом защиты специалисты называют вакцинацию.

По состоянию на сегодняшний день в Омской области от укусов клещей пострадали 2868 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди них 925 детей. Это лишь те, кто обратился в медицинские учреждения.

– В специализированных лабораториях исследовано 94,9 % клещей, снятых с людей, из них клещей, зараженных боррелиями – 5,1 %, зараженных вирусом клещевого энцефалита – 0,4 %, моноцитарного эрлихиоза человека – 0,8 % и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,0 %, – отметили в Роспотребнадзоре.

Лучшим способом защиты от укусов клещей специалисты называют вакцинацию. С начала года против клещевого энцефалита привились более 80,5 тыс. омичей.