Суд сначала признал мужчину нарушителем, а потом оправдал.

Суд сначала признал мужчину нарушителем, а потом оправдал.

Центральный районный суд Омска обязал полицию выплатить компенсацию местному жителю за незаконное привлечение к административной ответственности. Моральный вред, причиненный мужчине, оценили в 10 тыс. рублей.

Как сообщили в суде, 14 июня 2022 года участковый составил на омича два протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за употребление в общественном месте психотропного вещества «соль». В июле суд оштрафовал мужчину, однако он обжаловал это решение и сумел доказать, что наркотики прилюдно не принимал, после чего обратился в суд за компенсацией.

Отметим, что и это решение пока могут обжаловать.