Омск-Информ
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Работы с полным перекрытием полотна новым асфальтом прошли в трех округах города.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о масштабном ремонте дорог в городе. Работы проводятся с полным перекрытием полотна новым асфальтом по всей ширине проезжей части.

Таким способом отремонтировали дороги на поселки Степной, Дальний, улицы Олега Кошевого, Госпитальная, Красноярский тракт и другие. Сегодня завершилась укладка нового асфальта на бульваре Космонавтов в Кировском округе. Там уложили более 2,5 тыс. кв. м нового покрытия.

Глава города добавил, что также ведется ремонт межквартальных проездов и дорог в частном секторе. С начала производственного сезона было отремонтировано 224 тыс. кв. м дорог.

·Авто

Работы с полным перекрытием полотна новым асфальтом прошли в трех округах города.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о масштабном ремонте дорог в городе. Работы проводятся с полным перекрытием полотна новым асфальтом по всей ширине проезжей части.

Таким способом отремонтировали дороги на поселки Степной, Дальний, улицы Олега Кошевого, Госпитальная, Красноярский тракт и другие. Сегодня завершилась укладка нового асфальта на бульваре Космонавтов в Кировском округе. Там уложили более 2,5 тыс. кв. м нового покрытия.

Глава города добавил, что также ведется ремонт межквартальных проездов и дорог в частном секторе. С начала производственного сезона было отремонтировано 224 тыс. кв. м дорог.