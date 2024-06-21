Приставы отобрали у омички незаконно занятую территорию.

Приставы отобрали у омички незаконно занятую территорию.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области рассказали, как заставили 37-летнюю предпринимательницу освободить участок на 2-й Солнечной.

Ранее с исковым требованием в Кировский суд обратились представители депимущества, которые выяснили, что бизнесвумен без оформления и арендной платы забрала себе земельный участок в 33 «сотки». На нем она открыла кафе, автомойку и автостоянку. Суд согласился с доводами городских властей и попросил предпринимательницу покинуть незаконно занятую территорию. Однако омичка не спешила уходить с прибыльного объекта, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Действия пристава все же убедили предпринимательницу покинуть участок и заплатить исполнительный сбор.