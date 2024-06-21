Омск-Информ
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·Происшествия

Пара распивала алкоголь и повздорила.

Исилькульский районный суд вынес приговор по обвинению жителя района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК)

В ходе судебного следствия установлено, что ночью 23 февраля в селе Новорождественка сельчанин распивал спиртное с возлюбленной. В какой-то момент возник конфликт, мужчина нанес несколько ударов рукой и ногой в область туловища и головы своей сожительнице. Через непродолжительное время дама скончалась на месте происшествия.

Изучив представленные доказательства, Исилькульский городской суд нашел вину подсудимого в совершении преступления доказанной, постановив обвинительный приговор.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

·Происшествия

Пара распивала алкоголь и повздорила.

Исилькульский районный суд вынес приговор по обвинению жителя района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК)

В ходе судебного следствия установлено, что ночью 23 февраля в селе Новорождественка сельчанин распивал спиртное с возлюбленной. В какой-то момент возник конфликт, мужчина нанес несколько ударов рукой и ногой в область туловища и головы своей сожительнице. Через непродолжительное время дама скончалась на месте происшествия.

Изучив представленные доказательства, Исилькульский городской суд нашел вину подсудимого в совершении преступления доказанной, постановив обвинительный приговор.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.