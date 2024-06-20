Животные спасены и чувствуют себя хорошо. Им подыскивают новых хозяев.

Животные спасены и чувствуют себя хорошо. Им подыскивают новых хозяев.

Сегодня, 20 июня, в популярной социальной сети появилось сообщение о том, что в одной из квартир Омска арендаторы Никита и Юлия сбежали и бросили трех своих животных запертыми без еды и воды. Неравнодушные жители, конечно, помогли животным.

– Когда мы зашли в квартиру, собака безумно скулила и просилась на улицу в туалет, кошки набросились на еду и воду, собака даже пить отказалась, так как очень хотела в туалет! Хаски порядочная, ничего не сгрызла и не испортила, в отличии от квартирантов!», – рассказали омичи.

Сейчас собаке породы хаски по имени Бакс и двум безымянным кошечкам ищут хозяев.