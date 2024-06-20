Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Житель Муромцево систематически пропускал исправительные работы, которые были ему назначены из-за неуплаты алиментов.

Сегодня, 20 июня, постановлением Муромцевского районного суда принято решение наказать исправительными работами на 1 месяц и 17 дней в исправительной колонии общего режима.

Изначально подсудимого сельчанина приговорили к 6 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание детей. Но житель Муромцево неоднократно пропускал работы из-за злоупотребления алкоголем, тем самым злостно уклонился от назначенного судом наказания.

В настоящее время суд решил назначить виновному наказание в виде лишения свободы из расчета один день за три дня исправительных работ.

·Общество

Житель Муромцево систематически пропускал исправительные работы, которые были ему назначены из-за неуплаты алиментов.

Сегодня, 20 июня, постановлением Муромцевского районного суда принято решение наказать исправительными работами на 1 месяц и 17 дней в исправительной колонии общего режима.

Изначально подсудимого сельчанина приговорили к 6 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов на содержание детей. Но житель Муромцево неоднократно пропускал работы из-за злоупотребления алкоголем, тем самым злостно уклонился от назначенного судом наказания.

В настоящее время суд решил назначить виновному наказание в виде лишения свободы из расчета один день за три дня исправительных работ.