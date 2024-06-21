Мероприятие состоится 27 июня. Организаторы обещают насыщенную программу и много полезной информации.

Мероприятие состоится 27 июня. Организаторы обещают насыщенную программу и много полезной информации.

Дилерский центр Sollers в Омске – компания «М-Тракс» – готовится к проведению дня открытых дверей. Мероприятие пройдет 27 июня и обещает стать особенным для тех, кто заинтересован в коммерческой технике. Гостей ждут насыщенная программа и много полезной и актуальной информации.

Программа дня открытых дверей:

14:00 – Сбор гостей и фуршет.

15:00 – Начало презентации.

15:30 – Демонстрация автомобилей, тест-драйв и неформальное общение.

«Героями» предстоящей презентации станут универсальный фургон Sollers Atlant, компактный фургон Sollers Argo и полноприводный рамный пикап Sollers ST6.

Первый автомобиль имеет целый ряд модификаций, которые позволяют выполнять широкий спектр грузопассажирских задач. Среди них: цельнометаллический, грузопассажирский, изотермический и промтоварный фургоны, автобусы, рефрижераторы, бортовая платформа, тент, штора, крано-манипуляторные установки.

Компактный фургон Sollers Argo отличается маневренностью и обзорностью, машина идеальна для городских условий. Фургон имеет объем до 9,3 м³, что вполне достаточно для малого и среднего бизнеса.

И наконец, полноприводный рамный пикап Sollers ST6 с системой полного привода 4х4. Это мощь и надежность с сочетании высоким уровнем комфорта и технологичности внутри. Машина отлично подходит как для рабочих задач в сложных условиях, так и для личного использования.

Более подробную информацию об этих автомобилях можно найти на сайте sollers-omsk.ru, а оценить их возможности можно на дне открытых дверей. Там же можно будет получить исчерпывающую информацию о коммерческой технике Sollers, задать вопросы специалистам и, возможно, найти идеальное решение для своего бизнеса.

День открытых дверей в дилерском центре Sollers состоится 27 июня по адресу: улица Придорожная, 61, в Омске. Регистрация начинается в 14:00.

ООО «М-Тракс», Омская область, с. Дружино, ул. Придорожная, 61.

Телефон +7 (3812) 35-64-01

WhatsApp +7 962 058-82-08

Телеграм: @sollersomsk

ООО «М-Тракс» ИНН 5528201508. Реклама