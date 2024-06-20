На сегодняшний день более 60 % абонентов Омского водоканала передают показания приборов учета дистанционно.

На сегодняшний день более 60 % абонентов Омского водоканала передают показания приборов учета дистанционно.

Омский водоканал напомнил о сроках передачи показаний приборов учета и рассказал, с помощью каких сервисов потребители предпочитают это делать.

В мае горожане направили показания почти 900 000 счетчиков. 2/3 абонентов передали данные дистанционно. В компании проанализировали сведения и отметили пять самых востребованных способов передачи показаний. В их числе – личный кабинет, голосовой робот Минта и другие.

Через личный кабинет

На сайте пройти регистрацию в личном кабинете. В разделе «Показания приборов учета» заполнить форму и направить информацию в компанию.

Минта – голосовой робот

Позвонить по телефону 39-51-00. Для передачи данных голосом нужно назвать номер лицевого счета и текущие показания приборов учета, а номера счетчиков, место их расположения голосовой помощник назовет сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса.

Через официальный сайт без регистрации

Зайти на сайт в раздел «Передать показания». Далее нужно ввести номер лицевого счета, номер квартиры, комнаты и символы с картинки, перейти на страницу, где указаны номера и место установки счетчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Ввести текущие показания в соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить показания».

Отправить SMS на номер 8-903-767-28-90

Записать через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса.

Электронный сервис «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

На сайте: нажать «Передать показания счетчиков» и заполнить предложенную форму.

Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учета будут отражены в квитанциях за июнь, потребители получат их в первой декаде июля. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платежных документах за июль.