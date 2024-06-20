Это произойдет на йога-марафоне в ближайшее воскресенье. Следить за участниками будут представители Книги рекордов России.

Это произойдет на йога-марафоне в ближайшее воскресенье. Следить за участниками будут представители Книги рекордов России.

В ближайшее воскресенье, 23 июня, омичей приглашают на йога-марафон. Он начнется в 11:00 на стадионе «Динамо». Возраст и уровень физической подготовки не имеет значения. А вот наличие специального коврика имеет – его нужно взять с собой.

Марафон представляет собой релакс-медитацию, причем синхронную с участниками из других городов.

– В этом году йога-марафон приобретет еще больший масштаб, так как Relax-медитация одновременно стартует в Москве, Омске, Тюмени, Казани и Сочи. Также житель любого города России сможет присоединиться к медитации онлайн, пройдя регистрацию на странице проекта, – рассказали в городской администрации.

Но участники ставят перед собой задачу не только порелаксировать. Главное – у них появится шанс установить рекорд по самой массовой одновременной медитации. Следить за потенциальными достижениями в каждом из городов будут представители Книги рекордов России.