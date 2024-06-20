Основной фокус направлен на раннюю диагностику заболеваний. А также на семейные медицинские и оздоровительные мероприятия.

Основной фокус направлен на раннюю диагностику заболеваний. А также на семейные медицинские и оздоровительные мероприятия.

В рамках прошедшего недавно Петербургского экономического форума член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко выступил с докладом о защите здоровья сотрудников компании. Основной фокус направлен на раннюю диагностику заболеваний.

– «Газпром нефть» заботится о здоровье и качестве жизни персонала. Мы создали полноценную экосистему, которая охватывает все составляющие благополучия сотрудников, от медицины до спорта. Комплексная система охраны здоровья включает в себя меры по профилактике заболеваний, индивидуальному сопровождению и оказанию медицинской помощи, поддержке здорового образа жизни, – подчеркнул член правления «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.

Известно, что ежегодно медицинские осмотры и диспансеризацию проходят 85 тысяч сотрудников «Газпром нефти», в их числе и Омский НПЗ. Четвертый год на предприятии действует программа «Здоровье и благополучие». Проект включает такие направления, как «Отказ от вредных привычек», «Коррекция веса», «Борьба со стрессом».

Обширный комплекс мероприятий разработан специалистами ОНПЗ совместно с медиками, психологами и специалистами по питанию. За время действия в программе уже поучаствовали 2000 человек.

Омский НПЗ системно подходит к улучшению физического и психологического здоровья сотрудников. В мероприятия вовлечены все сотрудники предприятия. Каждый третий оформил паспорт здоровья для регулярного участия в активностях программы.

– Забота о здоровье сотрудников ОНПЗ – приоритетная задача предприятия. Для этого у нас проводятся регулярные медицинские осмотры, которые позволяют принимать своевременные меры. Создана необходимая база, позволяющая проводить все мероприятия по поддержанию здоровья, – рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Для этого у нас разработана программа «Здоровье и благополучие», которая хорошо себя зарекомендовала. Например, одно из направлений проекта – «Здоровое питание». В наших столовых есть специальные блюда, помеченные зелеными ценниками, которые позволяют следить за фигурой. В целом вся программа направлена на предупреждение болезней.

Руководитель предприятия убежден, что такое пристальное внимание к здоровью – тот тренд, который может привлечь молодых специалистов.

Качественную медицинскую помощь сотрудники Омского НПЗ и их семьи могут получить в поликлинике предприятия по 30 различным направлениям, где можно поправить здоровье, вплоть до пребывания в дневном стационаре. Предприятие располагает и собственным лечебно-оздоровительным центром. На базе санатория имени Карбышева можно получить курсовое лечение или пройти процедуры в круглосуточном режиме.