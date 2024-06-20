Причины срыва сроков разные. Однако обеим теплоснабжающим организациям рекомендуют дать людям воду как можно раньше.

Причины срыва сроков разные. Однако обеим теплоснабжающим организациям рекомендуют дать людям воду как можно раньше.

В Омске прошел городской штаб по подготовке к зиме. Там поднимался ставший актуальным в последние дни вопрос о сроках включения горячей воды после ремонта. За одну лишь прошлую неделю Единая дежурно-диспетчерская служба мэрии приняла более 4 тыс. звонков, где омичи жаловались на то, что срок подачи горячей воды нарушается. Больше всего негативных откликов поступило от жителей многоквартирных домов в микрорайонах Амурский и Регата.

Двум теплоснабжающим компаниям, ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ», которые и обслуживают эти дома, порекомендовали начать давать воду в кратчайшие сроки.

– В рамках своих полномочий администрация города также направила обращение в прокуратуру города Омска о принятии мер прокурорского реагирования в отношении этих компаний, – сообщили в пресс-службе мэрии.

Как оказалось, у компании «ПТЭ» есть долг за потребленный природный газ, поэтому на ее котельную ограничили подачу газа. А котельная как раз обеспечивает горячей водой Регату. Теплоснабжающей организации предложили оперативно выплатить долг и восстановить таким образом водоснабжение.

У «ТГКом» ситуация более объективная: обнаружились повреждения на трубопроводах, поэтому работу теплового источника вынуждены были остановить. Сегодня ремонт пока не завершен, но его планируют закончить к 25 июня.

В мэрии также напомнили омичам: если вы обнаружили, что нет горячей воды, сначала нужно обратиться в свою управляющую компанию. Но если там на ваш вопрос не сумели найти ответа, тогда стоит поговорить с теплоснабжающими организациями, которые обслуживают дом. Их контакты можно найти на обратной стороне квитанции за отопление и горячую воду.