Таким образом сельчанин отомстил за то, что гражданский супруг погибшей накануне серьезно его избил.

Таким образом сельчанин отомстил за то, что гражданский супруг погибшей накануне серьезно его избил.

Страшный инцидент произошел в Азовском районе Омской области. Во время тушения пожара в частном доме в садовом товариществе «Кварц 1», обнаружено тело 39-летней женщины со следами ожогов. А ее 57-летний гражданский супруг госпитализирован с ожогами 60 % тела.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей. Подозреваемый задержан спустя непродолжительное время сотрудниками полиции на остановке, где он находился со своими приятелями.

По предварительным данным, рецидивиста накануне избил возлюбленный сельчанки. И он решил жестоко отомстить: поджег занавеску в доме, из-за чего вспыхнул пожар. Пара пыталась выбраться из огня. Однако во время пожара женщина скончалась от острого отравления угарным газом, ее сожителю удалось покинуть горевший дом. Следователем СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». Фигурант заключен под стражу.