Губернатор Омской области подчеркнул, что социально-экономические ориентиры позволили сформировать региональную стратегию.

Губернатор Омской области подчеркнул, что социально-экономические ориентиры позволили сформировать региональную стратегию.

Свой сегодняшний отчет перед Заксобранием о работе правительства омский губернатор Виталий Хоценко начал с благодарности президенту Владимиру Путину за определенные им цели развития России до 2036 года. И нынешняя социально-экономическая политика региона следует этим установкам.

– Благодарю нашего президента Владимира Путина за определенные им цели развития России до 2036 года, охватывающие все ключевые сферы экономики и жизни. Теперь наша задача – достигнуть поставленных целей, обеспечив соответствующий вклад региона в общий результат страны, – заявил Хоценко.

Глава региона упомянул, что в прошлом году была актуализирована региональная стратегия, сформирован план мероприятий по ее реализации. Большинство региональных инициатив получили одобрение на федеральном уровне и вошли в план мероприятий по реализации стратегии Сибирского федерального округа до 2035 года. Что само по себе крайне важно для развития Омской области.