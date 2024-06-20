Омск-Информ
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·Культура/Афиша

В программе мероприятия игры, фуршет и кормление животных.
Большереченский зоопарк пригласил омичейна празднование 36-го дня рожденья бегемота Кенига, которое состоится в субботу, 29 июня. Для гостей зоопарка подготовят фуршет, показательные кормления обезьян и больших кошек, игры и лотерею с призами. Обладателям аксессуаров, принтов, переводных татуировок, связанных с животными, обещают подарки.
– Кто такой Кениг? Старейший житель зоопарка, трехтонный гиппопотам, умудрившийся по молодости выйти с территории зоопарка и напугать рыбаков, – отметили в зоопарке. 
Начало мероприятия в 12:00. Чтобы поучаствовать, придется заплатить за билеты – 400 рублей (200 рублей для детей до 14 лет включительно).
·Культура/Афиша

В программе мероприятия игры, фуршет и кормление животных.
Большереченский зоопарк пригласил омичейна празднование 36-го дня рожденья бегемота Кенига, которое состоится в субботу, 29 июня. Для гостей зоопарка подготовят фуршет, показательные кормления обезьян и больших кошек, игры и лотерею с призами. Обладателям аксессуаров, принтов, переводных татуировок, связанных с животными, обещают подарки.
– Кто такой Кениг? Старейший житель зоопарка, трехтонный гиппопотам, умудрившийся по молодости выйти с территории зоопарка и напугать рыбаков, – отметили в зоопарке. 
Начало мероприятия в 12:00. Чтобы поучаствовать, придется заплатить за билеты – 400 рублей (200 рублей для детей до 14 лет включительно).