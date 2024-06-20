30 июня на Соборной площади пройдет грандиозный праздник с участием российских звезд. Подготовка займет много времени.
Целый ряд улиц и площадей в центре Омска будут перекрыты в связи с подготовкой к празднованию Дня молодежи. 30 июня на Соборной площади состоится грандиозный концерт, посвященный этому празднику.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, какие участки дорожной сети города будут перекрыты на следующей неделе. Движение всех видов транспорта будет перекрыто:
- с 10:00 25 июня до 15:00 30 июня по улице Ленина: на участке от улицы Интернациональной до площади Победы включая Соборную площадь;
- с 8:00 28 июня до 15:00 30 июня по улице Ивана Алексеева: на участке от Соборной площади до улицы Красина;
- с 8:00 29 июня до 15:00 30 июня по Банковскому переулку: на участке от улицы Певцова до Соборной площади, а также на улице Тарской: на участке от улицы Красина до улицы Ленина.
Кроме того, с 10:00 25 июня до 15:00 30 июня будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятий. Объезжать перекрытые участки омским автолюбителям предложено по улицам Ленина, Интернациональной, Герцена и Гагарина.