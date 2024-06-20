Омск-Информ
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·Общество

Специалисты-кинологи выбрали в питомнике УФСИН лучших щенков немецкой овчарки. Они пройдут программу дрессировки и поступят на суровую службу.

Омские службы охраны учреждений получили в распоряжение новых служебных собак. Специалисты-кинологи отобрали в питомнике Управления Федеральной службы исполнения наказаний 7 щенков немецкой овчарки, которые в будущем станут их напарниками.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, молодые собаки пройдут специальную программу дрессировки, в рамках которых животных научат искать людей по следу, находить их в толпе, в транспорте и на разных объектах, искать вещи, а также задерживать и конвоировать подозреваемых. После этого они начнут службу в подразделениях уголовно-исполнительной системы.

·Общество

Специалисты-кинологи выбрали в питомнике УФСИН лучших щенков немецкой овчарки. Они пройдут программу дрессировки и поступят на суровую службу.

Омские службы охраны учреждений получили в распоряжение новых служебных собак. Специалисты-кинологи отобрали в питомнике Управления Федеральной службы исполнения наказаний 7 щенков немецкой овчарки, которые в будущем станут их напарниками.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, молодые собаки пройдут специальную программу дрессировки, в рамках которых животных научат искать людей по следу, находить их в толпе, в транспорте и на разных объектах, искать вещи, а также задерживать и конвоировать подозреваемых. После этого они начнут службу в подразделениях уголовно-исполнительной системы.