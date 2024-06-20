Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадал также рядом стоящий магазин.
Вчера утром в Омске сгорел киоск с фруктами. Как сообщили в соцсетях очевидцы, пожар произошел около ДК «Звездный».
– Завелся какой-то поджигатель. Вчера помойку подожгли, сегодня киоск. По-любому ради забавы кто-то, – предположила омичка Анна Кульнева.
Огонь уничтожил лотки с овощами и фруктами. Пламя также повредило стену магазина, которая примыкает к киоску.
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·Происшествия

Пострадал также рядом стоящий магазин.
Вчера утром в Омске сгорел киоск с фруктами. Как сообщили в соцсетях очевидцы, пожар произошел около ДК «Звездный».
– Завелся какой-то поджигатель. Вчера помойку подожгли, сегодня киоск. По-любому ради забавы кто-то, – предположила омичка Анна Кульнева.
Огонь уничтожил лотки с овощами и фруктами. Пламя также повредило стену магазина, которая примыкает к киоску.
1235