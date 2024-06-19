Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Работы по установке камер выполнят в рамках благоустройства сквера имени братьев Сазоновых.

В Омске стартовало благоустройство сквера имени братьев Александра и Владимира Сазоновых в Нефтяниках. Подрядчику предстоит уложить новую плитку, установить бордюрные камни и малые архитектурные формы, а также выполнить озеленение территории. В этой локации оборудуют систему из 32 современных фонарей.

Главной особенностью обновленного сквера станет система видеонаблюдения, призванная оберегать это место от вандалов.

– Информация с камер будет поступать в единую систему мониторинга, что позволит в том числе оперативно находить вандалов или оказывать помощь полиции в оперативно-разыскных мероприятиях, – пояснил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Работы на объекте завершатся 31 июля.

·Общество

Работы по установке камер выполнят в рамках благоустройства сквера имени братьев Сазоновых.

В Омске стартовало благоустройство сквера имени братьев Александра и Владимира Сазоновых в Нефтяниках. Подрядчику предстоит уложить новую плитку, установить бордюрные камни и малые архитектурные формы, а также выполнить озеленение территории. В этой локации оборудуют систему из 32 современных фонарей.

Главной особенностью обновленного сквера станет система видеонаблюдения, призванная оберегать это место от вандалов.

– Информация с камер будет поступать в единую систему мониторинга, что позволит в том числе оперативно находить вандалов или оказывать помощь полиции в оперативно-разыскных мероприятиях, – пояснил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Работы на объекте завершатся 31 июля.