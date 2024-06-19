Их количество регулируют специальные нормативы, и сейчас они пересматриваются. Если их увеличат, то и школ с детсадами станет больше.

Их количество регулируют специальные нормативы, и сейчас они пересматриваются. Если их увеличат, то и школ с детсадами станет больше.

Сегодня на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования обсуждались застройка городских территорий в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В Омске сегодня воплощаются в жизнь четыре таких проекта: микрорайоны Амурский-2 (застройщик «Стройбетон»), Московка-2 («Догма-Омск»), Кварталы Драверта («Брусника») и Зеленая Река («Эталон Омск»).

Приведенные исполняющим обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяной Фроловой данные говорят о том, что в новых микрорайонах будет настоящий рай для жителей: детские садики, школы, парковки, дороги и так далее.

– В отношении всех четырех масштабных проектов утверждена градостроительная документация, предусмотрено размещение детских садов и школ. По «Эталону» предполагается разместить десять детских садов и три школы, по «Догме» – три детсада и одну школу, по «Бруснике» – четыре детских сада, три встроенно-пристроенных детсада и школу на 1550 мест, по «Стройбетону» – три детсада и школу на 2500 мест, – рассказала чиновница.

В Амуре-2 уже выдано разрешение на строительство шести многоквартирных домов: два уже введены в эксплуатацию, четыре оставшиеся введут в 2024–2025 годах. На Московке-2 будут строить котельную – оказалось, там есть вопросы к теплоснабжению. В Кварталах Драверта разрешено строительство двух многоквартирных домов, сроки введения в эксплуатацию – 2025–2027 годы. Департаментом строительства одобрена и реконструкция автомобильной дороги до сентября 2024 года. Что касается Зеленой Реки: выдано 14 разрешений на строительство многоквартирных домов со сроками ввода в 2024–2025 годах. Одобрено и оборудование двух автомобильных стоянок закрытого типа на 90 и 496 мест соответственно. А Управлению дорожного хозяйства Омской области выдано разрешение на строительство автомобильной дороги со сроком до октября 2024 года и на сети водопровода и канализации.

Глава Омского департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал о транспортном обеспечении строящихся районов.

– Амур-2 обслуживается семью маршрутами, количество подвижного состава – 124 единицы. Они связывают микрорайон с центром города, Левобережьем, Амурским, Чкаловским, Кордным поселками, авто- и железнодорожным вокзалами. На Московке-2 семь маршрутов, на них работает 136 единиц транспорта. Московка более благополучна, потому что здесь действует также магистральный троллейбус № 15 с интервалами 10 минут. Кварталы Драверта обслуживают четыре маршрута из 54 единиц, соединяющих с Левобережьем, микрорайонами Загородный, Прибрежный, центром города, городком Нефтяников, авто- и железнодорожным вокзалами, – сообщил глава дептранса.

Дополнительно для транспортного обеспечения Зеленой Реки и Кварталов Драверта планируется запустить три дополнительных троллейбусных маршрута. Они откроются на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Первый заместитель директора департамента образования Лариса Жукова добавила, что все строящиеся районы испытывают огромную потребность в детсадах и школах. Те, что есть, работают с превышением максимальной наполняемости.

– Поэтому там, где мы строим новые микрорайоны, учреждения общего и дошкольного образования должны быть обязательны, – заявила Жукова.

Это вызвало вопрос депутата Алексея Провозина. Строительство, по его словам, действительно должно быть обязательным. Однако информации об этом нет. Действующие объекты перегружены, а как быть с будущими жильцами? Каковы планы по строительству социальных и образовательных объектов?

– Ну это вопрос не к системе образования, – парировала Жукова.

– Нет-нет, вы правы, что надо строить, это вопросы к администрации города, – согласился Провозин. – То, что строительство предусмотрено, – это хороший ответ. А дальше что? Предусмотрено и – пункт первый, пункт второй, третий... Земельные участки выбраны – не выбраны? Сметы сделаны или нет?..

В общем, депутат хотел услышать от чиновников более конкретный ответ.

Пришлось вмешаться руководителю комитета Дмитрию Лицкевичу. Он разъяснил, что существуют определенные нормативы обеспеченности школьными и дошкольными учреждениями, и сейчас их пересматривают. В соответствии с этим может измениться и градостроительная документация. Поэтому, когда новые нормативы утвердят, тогда и можно будет вернуться к обсуждению вопроса.