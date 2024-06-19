Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Предприятие, некогда принадлежавшее холдинговой компании «Акция», было обращено в собственность государства по решению суда.

18 июня в Омске зарегистрировали государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Данная организация осуществляет транспортирование газа по трубопроводам. Учредителем предприятия выступают региональные Минэнерго и Минимущества.  

Директором «Омскгоргаза» стал Дмитрий Мишуров, возглавляющий АО «Омскгазстройэксплуатация».

Ранее «Омскгоргаз» был акционерным обществом и принадлежал холдинговой компании «Акция». По решению суда предприятие было обращено в собственность государства – его предыдущие владельцы были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к длительным тюремным срокам.

·Экономика/Бизнес

Предприятие, некогда принадлежавшее холдинговой компании «Акция», было обращено в собственность государства по решению суда.

18 июня в Омске зарегистрировали государственное унитарное предприятие «Омскгоргаз». Данная организация осуществляет транспортирование газа по трубопроводам. Учредителем предприятия выступают региональные Минэнерго и Минимущества.  

Директором «Омскгоргаза» стал Дмитрий Мишуров, возглавляющий АО «Омскгазстройэксплуатация».

Ранее «Омскгоргаз» был акционерным обществом и принадлежал холдинговой компании «Акция». По решению суда предприятие было обращено в собственность государства – его предыдущие владельцы были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорены к длительным тюремным срокам.