Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Он вмешался в работу больницы, перепугав всех врачей.
Сегодня утром сотрудникам «Муниципального приюта для животных» пришлось выехать в одну из медико-санитарных частей города. В больницу забежал пес и перепугал всех врачей. Собаку быстро поймали, покусать она никого не успела.
– Захват медико-санитарной части! Особые приметы задержанного: белый окрас, четыре лапы, хвост, карий цвет глаз, кобель, предположительно среднеазиатская овчарка, контактный. Большой и красивый! – рассказали в приюте.
Псу поставили прививки и отправили его в карантинную зону. Теперь сотрудники приюта разыскивают его хозяина.
·Происшествия

Он вмешался в работу больницы, перепугав всех врачей.
Сегодня утром сотрудникам «Муниципального приюта для животных» пришлось выехать в одну из медико-санитарных частей города. В больницу забежал пес и перепугал всех врачей. Собаку быстро поймали, покусать она никого не успела.
– Захват медико-санитарной части! Особые приметы задержанного: белый окрас, четыре лапы, хвост, карий цвет глаз, кобель, предположительно среднеазиатская овчарка, контактный. Большой и красивый! – рассказали в приюте.
Псу поставили прививки и отправили его в карантинную зону. Теперь сотрудники приюта разыскивают его хозяина.