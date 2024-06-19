Омск-Информ
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·Общество

Она угодила на крючок одного из местных рыбаков. Мужчина похвастался уловом в соцсетях.
Житель Омска поймал рыбу-гиганта в Иртыше в самом центре города. Фотографией своего улова он поделился в социальных сетях.
Мужчина ловил рыбу с помощью джиг-спиннинга. Его используют вместе со специальными джиговыми приманками из силикона.
Отметим, что это одна из первых больших рыб, которых поймали омичи этим летом. В прошлом году жители региона также хвастались уловом.
·Общество

Она угодила на крючок одного из местных рыбаков. Мужчина похвастался уловом в соцсетях.
Житель Омска поймал рыбу-гиганта в Иртыше в самом центре города. Фотографией своего улова он поделился в социальных сетях.
Мужчина ловил рыбу с помощью джиг-спиннинга. Его используют вместе со специальными джиговыми приманками из силикона.
Отметим, что это одна из первых больших рыб, которых поймали омичи этим летом. В прошлом году жители региона также хвастались уловом.