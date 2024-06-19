Женщина едва не отдала преступникам в два раза больше денег, но столько ей не дал банк.

Женщина едва не отдала преступникам в два раза больше денег, но столько ей не дал банк.

Мошенники обманули 42-летнюю омичку, которая работает доцентом вуза. Как сообщили в полиции, женщина лишилась 800 тыс. рублей.

Началась мошенническая схема с того, что омичка получила сообщение в мессенджере якобы от декана факультета. Лжедекан просил ее ответить на звонок куратора университета и оказать ему всестороннюю помощь.

Вскоре омичке и правда позвонили, но собеседник представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что неизвестные оформили на нее кредит и перевели деньги террористу. Из-за этого в отношении женщины якобы возбудили уголовное дело.

Омичка была в шоке и начала выполнять все указания звонившего. Она заняла в банке деньги и перевела их на «безопасный счет Центробанка». После этого мошенники уговорили женщину занять еще миллион рублей. Однако банк отказал ей в новом кредите.

Только после этого сотрудница вуза обнаружила, что в аккаунте лжедекана нет фотографии. Тогда она заподозрила обман и обратилась в полицию.