Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, у машины нагрелись газовые баллоны.

Сегодня, 19 июня, около полудня стало известно о пожаре на улице Ивана Багнюка, где расположен пивзавод «Росар». Полыхала фура с прицепом. Последствия пожара запечатлели подписчики одного из пабликов.

– У «Росара» выгорела фура. По предварительным данным, у машины нагрелись газовые баллоны, из-за чего произошло воспламенение, – сообщил очевидец.

По данным МЧС по Омской области, в тушении огня принимали участие 12 спасателей и 3 единицы техники. Локализовать открытый огонь удалось спустя полчаса. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.

·Происшествия

По предварительным данным, у машины нагрелись газовые баллоны.

Сегодня, 19 июня, около полудня стало известно о пожаре на улице Ивана Багнюка, где расположен пивзавод «Росар». Полыхала фура с прицепом. Последствия пожара запечатлели подписчики одного из пабликов.

– У «Росара» выгорела фура. По предварительным данным, у машины нагрелись газовые баллоны, из-за чего произошло воспламенение, – сообщил очевидец.

По данным МЧС по Омской области, в тушении огня принимали участие 12 спасателей и 3 единицы техники. Локализовать открытый огонь удалось спустя полчаса. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются.