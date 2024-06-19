Сувенирные купюры у них забрали. Теперь обоих ждет наказание.

Сувенирные купюры у них забрали. Теперь обоих ждет наказание.

Полиция Кургана задержала двоих омичей, 44 и 54 лет, и изъяла у них 80 сувенирных купюр по «2000 дублей». Как сообщают правоохранители, мужчины пытались расплачиваться ими в магазинах. Одна из продавщиц распознала обман, а другая – нет и продала им бутылку водки, выдав сдачу в размере 1500 рублей.

Известно, что омичи приезжали к магазинам на автомобиле. Один из них сидел за рулем, а другой ходил за покупками. Вычислить и поймать нарушителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

На омичей составили протоколы: на одного – по ч. 2 ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение», на второго – по ч. 2 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». В полиции сообщили, что ранее оба уже нарушали закон.