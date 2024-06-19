Нетрезвый мужчина подумал, что иномарка принадлежит его бывшей возлюбленной, разбил окно и сел за руль.

Нетрезвый мужчина подумал, что иномарка принадлежит его бывшей возлюбленной, разбил окно и сел за руль.

На улице Коммунальной в Советском округе Омска произошел трагикомический случай, в результате которого серьезно пострадал почти новый автомобиль «Джили-Монджаро». Его владельцу насчитали ущерба на 100 тыс. рублей.

В позднее время 49-летний хозяин машины находился дома, когда услышал звук автосигнализации. Мужчина выбежал на улицу и увидел незнакомца, который, будучи в состоянии опьянения, пинал ногами колеса его автомобиля. При этом стекло со стороны водительского сиденья было разбито. Хозяин иномарки позвонил в полицию. Виновник инцидента, 37-летний омич, остался на месте ждать правоохранителей.

– Свои противоправные действия он объяснил так: в состоянии алкогольного опьянения обратил внимание на автомобиль, который принял за машину бывшей возлюбленной. Злоумышленник решил с ней увидеться и выбрал для привлечения внимания такой способ: разбил камнем стекло, сел за руль, однако встречи так и не дождался, – сообщили в полиции. – Под звуки сработавшей сигнализации подошел настоящий владелец иномарки. Мужчина понял, что ошибся, извинился и предложил в полном объеме возместить ущерб.

На слишком пылкого влюбленного завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.