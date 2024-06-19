С 19 июня по 2 июля воды не будет у абонентов Центрального, Октябрьского и Ленинского округов города.

С 19 июня по 2 июля воды не будет у абонентов Центрального, Октябрьского и Ленинского округов города.

В среду, 19 июня, в Омске стартует очередная, уже третья по счету, волна отключения горячей воды. До 2 июля включительно этого блага цивилизации не будет у абонентов, проживающих в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах города.

Речь, в частности, идет о домах, расположенных на Иртышской набережной, проспекте Маркса, улицах Стальского, Рождественского, Привокзальном поселке, 16-м Военном городке, микрорайоне Биофабрика, улицах Маяковского, Масленникова, 10 лет Октября, 20 лет РККА и ряда других.

При этом омичи, у которых горячую воду отключали ранее, жалуются на перебои с ресурсом либо его длительное отсутствие. Среди них жители улиц 8-я Линия, Дианова, 5-й Армии, 4-я Транспортная, Барнаульская, Фурманова, проспекта Комарова, Амурского поселка.