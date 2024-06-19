Омск-Информ
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·Общество

За свою карьеру он был заместителем прокурора города и занимал должность зама в двух округах – Ленинском и Советском. 

В прокуратуре Кировского округа Омска утвердили руководителя – прокурором стал Константин Демьяненко. Данные об этом появились на сайте надзорного ведомства. 

В прошлом десятилетии Константин Демьяненко работал заместителем прокурора Октябрьского и Ленинского округов, а также был зампрокурора Омска.

·Общество

За свою карьеру он был заместителем прокурора города и занимал должность зама в двух округах – Ленинском и Советском. 

В прокуратуре Кировского округа Омска утвердили руководителя – прокурором стал Константин Демьяненко. Данные об этом появились на сайте надзорного ведомства. 

В прошлом десятилетии Константин Демьяненко работал заместителем прокурора Октябрьского и Ленинского округов, а также был зампрокурора Омска.