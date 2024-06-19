Омск-Информ
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·Общество

Максим Черепанов возглавил прокуратуру Октябрьского округа. До этого он работал в Нижнеомском и Нововаршавском районах Омской области.

В Октябрьский округ Омска назначен новый прокурор – им стал Максим Черепанов. Обновленные данные появились на сайте прокуратуры Омской области. Предшественник Черепанова Петр Щербина сейчас возглавляет прокуратуру Советского округа. 

Что касается Черепанова, он в 2015–2019 годах занимал пост заместителя прокурора Нижнеомского района. А в 2019 году назначен прокурором Нововаршавского района.

·Общество

Максим Черепанов возглавил прокуратуру Октябрьского округа. До этого он работал в Нижнеомском и Нововаршавском районах Омской области.

В Октябрьский округ Омска назначен новый прокурор – им стал Максим Черепанов. Обновленные данные появились на сайте прокуратуры Омской области. Предшественник Черепанова Петр Щербина сейчас возглавляет прокуратуру Советского округа. 

Что касается Черепанова, он в 2015–2019 годах занимал пост заместителя прокурора Нижнеомского района. А в 2019 году назначен прокурором Нововаршавского района.