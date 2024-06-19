Омск-Информ
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·Происшествия

Пассажиры не пострадали, но у одной из машин разбилось стекло.
Вчера в Нефтяниках столкнулись два автобуса. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в аварии никто из пассажиров не пострадал.
– У Нефтезавода ДТП с участием двух автобусов. В результате у одного из них разбито стекло, – сообщается в посте.
Ранее сообщалось об аварии на одном из омских тротуаров. Как сообщали в полиции, 13-летний велосипедист сбил женщину. Она попала в больницу.
·Происшествия

Пассажиры не пострадали, но у одной из машин разбилось стекло.
Вчера в Нефтяниках столкнулись два автобуса. Как сообщают в соцсетях очевидцы, в аварии никто из пассажиров не пострадал.
– У Нефтезавода ДТП с участием двух автобусов. В результате у одного из них разбито стекло, – сообщается в посте.
Ранее сообщалось об аварии на одном из омских тротуаров. Как сообщали в полиции, 13-летний велосипедист сбил женщину. Она попала в больницу.