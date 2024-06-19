Отчет губернатора Омской области выслушают в Законодательном собрании. Заседание состоится завтра.
Завтра, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко представит отчет о работе регионального правительства за 2023 год. Это произойдет на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области.
Хоценко расскажет о том, как в регионе реализуются национальные проекты, а также о соцподдержке омичей и экономическом развитии области.
– На заседание приглашен широкий круг участников: члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы от Омской области, руководители областных органов исполнительной власти, руководители территориальных представительств федеральных структур, главы муниципальных районов и председатели советов муниципальных районов, Администрация города Омска и Омский городской совет, представители общественных объединений и конфессий, руководители предприятий и организаций, – сообщили в правительстве Омской области.
Пленарное заседание, на котором выступит губернатор, начнется завтра, 20 июня, в 10:00. Трансляцию можно увидеть в телевизионном эфире и послушать по радио.