Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют до +26 градусов в дневные часы.

В омском Гидрометцентре рассказали о погоде на среду, 19 июня. По данным синоптиков, жара постепенно возвращается в Омскую область.

Так, в дневные часы столбик термометра поднимается до +21…+26 градусов, ночью +6…+11 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится.

В четверг температура воздуха прогреется до +31 градуса, зато придут дожди.

·Общество

Синоптики прогнозируют до +26 градусов в дневные часы.

В омском Гидрометцентре рассказали о погоде на среду, 19 июня. По данным синоптиков, жара постепенно возвращается в Омскую область.

Так, в дневные часы столбик термометра поднимается до +21…+26 градусов, ночью +6…+11 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление существенно не изменится.

В четверг температура воздуха прогреется до +31 градуса, зато придут дожди.