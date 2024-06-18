Также жителей региона ожидают дожди с грозами.

Также жителей региона ожидают дожди с грозами.

Настоящая летняя жара вернется в Омск в четверг, 20 июня. Послезавтра столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса. Местами будет около +20.

В пятницу, 21 июня, в регионе пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. В этот день температура воздуха будет составлять от +27 до +32 градусов.

По данным Гидрометцентра России, жаркая погода в Омской области сохранится до 24 июня.

Напомним, что накануне в 21 районе Омской области был отменен особый противопожарный режим.