Работы по ремонту и строительству магистралей ведутся за счет национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы по ремонту и строительству магистралей ведутся за счет национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На заседании глав муниципальных образований при губернаторе Омской области был рассмотрен вопрос развития дорожного хозяйства. По данным областного Минтранса, протяженность дорог регионального значения общего пользования на территории Омской области составляет более 1018 км. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2018 года доля протяженности дорог регионального и межмуниципального значения существенно увеличилась в соответствии с требованиями 2023 года.

– Работу мы продолжаем. По-прежнему в приоритете у нас ремонт подъездов к райцентрам, а также дороги с наибольшей интенсивностью движения, – заявил глава региона Виталий Хоценко.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Омской области» в 2024 году отремонтируют 11 автомобильных дорог общей протяженностью 26,5 км и четыре путепровода в Омском, Калачинском, Называевском и Марьяновском районах. Для этого из бюджета будет выделено 957,3 млн рублей. Также в текущем году планируется модернизировать 24 светофора и установить 54 пункта учета интенсивности дорожного движения в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В прошлом году Омской области был выделен 1 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Регион приобрел 164 автобуса большого, среднего и малого классов. Такого обновления автобусного парка не было очень давно, отметил губернатор.

На заседании также обсудили вопрос благоустройства и подключения к сетевому газу мемориальных комплексов в рамках программы инициативного бюджетирования.