Омск-Информ
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·Происшествия

С полученными травмами женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция сообщает о весьма редком дорожном происшествии в Омске. Сегодня, 18 июня, около 16.30 на проспекте Маркса ребенок на велосипеде сбил женщину-пешехода. Ее увезли в больницу.

– Предварительно установлено, что 13-летний мальчик, управляя велосипедом, двигаясь по тротуару, в районе дома 18/6 по проспекту Маркса допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 34-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции.

О возможных мерах воздействия на виновника происшествия не сообщается. Вероятнее всего, компенсировать ущерб сбитой женщине будут родители мальчика.

·Происшествия

С полученными травмами женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция сообщает о весьма редком дорожном происшествии в Омске. Сегодня, 18 июня, около 16.30 на проспекте Маркса ребенок на велосипеде сбил женщину-пешехода. Ее увезли в больницу.

– Предварительно установлено, что 13-летний мальчик, управляя велосипедом, двигаясь по тротуару, в районе дома 18/6 по проспекту Маркса допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 34-летняя женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции.

О возможных мерах воздействия на виновника происшествия не сообщается. Вероятнее всего, компенсировать ущерб сбитой женщине будут родители мальчика.