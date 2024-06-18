Список «покалеченных» остановок увеличивается с каждым днем. Их уже больше шестидесяти.

Список «покалеченных» остановок увеличивается с каждым днем. Их уже больше шестидесяти.

Вандалы разгромили очередные остановки в Омске. В минувшие воскресенье и понедельник были разбиты стеклянные стенки двух павильонов на улицах Барнаульской и 5-й Северной.

Городское управление дорожного хозяйства и благоустройства уже не успевает менять стекла после погромов, которые идут едва ли не в ежедневном режиме. По состоянию на сегодняшний день вандалы разбили уже более 60 остановок.

– Призываем всех омичей беречь окружающее пространство, не совершать подобные варварские действия, – говорится в сообщении мэрии.

Жителей призвали незамедлительно обращаться в полицию, если они стали свидетелями акта вандализма. Информацию о разбитых остановках принимает единая дежурно-диспетчерская служба города (телефон 78-78-78).