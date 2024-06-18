Омск-Информ
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На эту субсидию отремонтируют в том числе улицы Ленина и Герцена.

На заседании правительства Омской области губернатор Виталий Хоценко принял решение о распределении субсидии городу и районам на ремонт дорог.

По областному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги»,  предполагается выделить субсидию в 756 млн рублей на ремонт следующих дорог в Омске: ул. 7-я Северная, ул. Герцена, ул. Воровского, ул. Заозерная, ул. Ленина.

Помимо этого, еще 132 млн рублей субсидии поступит на ремонт дорог в Азовском, Исилькульском, Большереченском, Калачинском, Москаленском, Одесском и Таврическом районах.  

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·Авто

На эту субсидию отремонтируют в том числе улицы Ленина и Герцена.

На заседании правительства Омской области губернатор Виталий Хоценко принял решение о распределении субсидии городу и районам на ремонт дорог.

По областному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги»,  предполагается выделить субсидию в 756 млн рублей на ремонт следующих дорог в Омске: ул. 7-я Северная, ул. Герцена, ул. Воровского, ул. Заозерная, ул. Ленина.

Помимо этого, еще 132 млн рублей субсидии поступит на ремонт дорог в Азовском, Исилькульском, Большереченском, Калачинском, Москаленском, Одесском и Таврическом районах.  

1262