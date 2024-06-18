На эту субсидию отремонтируют в том числе улицы Ленина и Герцена.
На заседании правительства Омской области губернатор Виталий Хоценко принял решение о распределении субсидии городу и районам на ремонт дорог.
По областному проекту «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в национальный проект «Безопасные качественные дороги», предполагается выделить субсидию в 756 млн рублей на ремонт следующих дорог в Омске: ул. 7-я Северная, ул. Герцена, ул. Воровского, ул. Заозерная, ул. Ленина.
Помимо этого, еще 132 млн рублей субсидии поступит на ремонт дорог в Азовском, Исилькульском, Большереченском, Калачинском, Москаленском, Одесском и Таврическом районах.