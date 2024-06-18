Перед этим они уже побывали в Папуа – Новой Гвинеи, Америке и Японии.

Перед этим они уже побывали в Папуа – Новой Гвинеи, Америке и Японии.

Вчера на аэродроме Поповка под Омском приземлились самые пожилые кругосветные путешественники в мире Боб Бейтс и Барри Пейн. Пилотам из Новой Зеландии 84 и 77 лет, а их летный стаж на двоих составляет 105 лет. Путешественники прибыли на легком одномоторном самолете Piper PA-24 (ZK-BAZ).

Отметим, что они вылетели из аэропорта Кагамугу в городе Маунт-Хаген (Папуа – Новая Гвинея) в субботу, 1 июня. Они посетили американский остров Гуам в Тихом океане, японский город Кагосима, а также Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск и Омск. Маршрут путешественников также пролегает через Екатеринбург, Самару, Казань, Москву, Великий Новгород и Санкт-Петербург.

После этого пилоты направятся в Европу и США, пролетят над Аляской и Алеутскими островами, а спустя три месяца вновь окажутся в России, посетив Камчатский край и остров Сахалин. По плану путешествие завершится в Кагосиме 28 сентября.