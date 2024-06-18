Образовательные учреждения требуются в Амурском-2, на Московке, а также новых микрорайонах Левобережья.

Образовательные учреждения требуются в Амурском-2, на Московке, а также новых микрорайонах Левобережья.

Пять школ и такое же количество детских садов требуется построить в новых микрорайонах Омска, посчитали в городской администрации. По информации мэрии, в Амурском-2 заполнены все действующие школы, а в ближайшее время потребуется еще около двух тысяч мест. Соответственно, нужно строить еще две школы, а также детские сады на 310 мест каждый.

На Москвке-2 нужны полторы тысячи мест, соответственно, требуется построить одну школу, сообщает портал «СуперОмск». Местные садики тоже не справляются с потоком дошкольников, нужно строить еще один. Кроме того, есть потребность в культурно-досуговом учреждении на 600 мест и учреждении дополнительного образования на 500 мест.

Что касается новых микрорайонов на Левобережье, то в Кварталах Драверта нужны большая школа (потребность – около 2 тыс. мест), детский сад, культурно-досуговое учреждение на 600 мест и два учреждений дополнительного образования на 500 и 1000 мест. В микрорайоне Зеленая Река планируют строительство школы на 1122 места. Также необходим детский сад, культурно-досуговое учреждение на 600 мест и учреждение дополнительного образования на 1000 мест.