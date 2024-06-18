Омск-Информ
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·Общество

На видео парень рассказал о культуре, спорте, природе и достопримечательностях нашего города.
В этом году школьники Омской области отправили на международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» 119 работ. Ролик об Омске, который снял воспитанник Хоккейной Академии «Авангард» Артем Китченко, стал одним из лучших.
– Артем рассказал о культуре, спорте, природе и достопримечательностях нашего города. Парень считает, что Омск – уникальный город на Земле, ведь больше нигде нет таких людей и таких теплых сердец. Благодаря Артему тысячи людей из других стран и регионов России узнали о нашем городе. Молодец, настоящий омич! – отметил министр образования Омской области Иван Кротт.
Всего школьники из России и других государств прислали на конкурс 6781 работу. Лучшими признали 205 роликов.
·Общество

На видео парень рассказал о культуре, спорте, природе и достопримечательностях нашего города.
В этом году школьники Омской области отправили на международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» 119 работ. Ролик об Омске, который снял воспитанник Хоккейной Академии «Авангард» Артем Китченко, стал одним из лучших.
– Артем рассказал о культуре, спорте, природе и достопримечательностях нашего города. Парень считает, что Омск – уникальный город на Земле, ведь больше нигде нет таких людей и таких теплых сердец. Благодаря Артему тысячи людей из других стран и регионов России узнали о нашем городе. Молодец, настоящий омич! – отметил министр образования Омской области Иван Кротт.
Всего школьники из России и других государств прислали на конкурс 6781 работу. Лучшими признали 205 роликов.